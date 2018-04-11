Капітану арештованого російського судна "Норд" висунули нову підозру

10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря.

Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.

Про це передає "Українська правда", посилаючись на слова речника Прокуратури Криму Тетяни Тихончик.

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"Повідомили про нову підозру. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід", - сказала вона.

Тихончик не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру. Також вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи. 31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.