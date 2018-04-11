Капітану арештованого російського судна "Норд" висунули нову підозру
Капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.
Про це передає "Українська правда", посилаючись на слова речника Прокуратури Криму Тетяни Тихончик.
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"Повідомили про нову підозру. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід", - сказала вона.
Тихончик не змогла уточнити, за якою статтею оголосили про підозру. Також вона не змогла повідомити, чи буде присутній у херсонському суді сам Горбенко.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.
На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи. 31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.
8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.
Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.