Посол США: у Волкера є план з встановлення миру на Донбасі, але наступний крок за Росією

Йованович також висловила розчарування тим, що "пасхальне перемир'я" не дотрималися.

США поки не отримали відповідь Росссіі щодо плану, запропонований спецпредставником США по Україні Куртом Волкером з вирішення ситуації на Донбасі.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в спільному інтерв'ю Радіо свобода та каналу 112 у неділю, 22 квітня.

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"Коли ми дивимося на смерть і руйнування, які викликані силами, які контролюються Росією останні чотири роки, ми хочемо допомогти знайти рішення. Посол Курт Волкер керує нашими зусиллями (з вирішення конфлікту на Донбасі), намагаючись працювати не тільки з росіянами, але й з Україною і партнерами, насамперед з "нормандською четвіркою"... У нього, очевидно, є план. Він працював з росіянами над цим і зараз ми чекаємо на відповідь Росії, але поки її не отримали. Я думаю, що наступний крок за Росією", - сказала посол.

Йованович також висловила розчарування тим, що "пасхальне перемир'я" не дотримались.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ми розчаровані, що припинення вогню на Великдень зовсім не означало припинення вогню... я думаю, що це абсолютно неприйнятно і це те, що ми спостерігаємо вже чотири роки. Поранення отримують не тільки українські військові, але й цивільне населення", - додала посол.

У Кремлі раніше заявили, що в переговорах Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза.