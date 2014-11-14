У батальйоні "Київ-1" створюється штурмова спецрота «Тінь» (фото, відео)

За словами Дейдея, «зі складу батальйону відберуть 30 найкращих бійців, які увійдуть до спецроти «Тінь». Вона буде штурмовою і залучатиметься лише в екстрених ситуаціях і випадках».

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До складу роти увійдуть бійці, які брали участь в АТО, а «новобранців буде дуже мало, тільки ті, хто себе найкраще проявить».

Командир батальйону «Київ-1» Віталій Сатаренко зауважив, що перший курс підготовки триває 10 днів, а наступний етап навчання розпочнеться за місяць-півтора. Він сказав: «Після того, як більшість бійців батальйону пройдуть плановий курс навчання, ми почнемо поглиблено вивчати ті чи інші завдання».