Ющенко зустрівся з Назарбаєвим віч-на-віч
16:01, 05 березня 2008Політика
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Президент України - в Астані
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ обговорили співпрацю двох країн в енергетичній сфері.
Як повідомляє прес-служба глави української держави, в Астані завершилася зустріч Президентів України та Казахстану, що проходила у форматі «віч-на-віч».
Сторони, зокрема, обговорили реалізацію Плану дій Україна - Казахстан на 2007-2008 роки.
«До реалізації цього плану слід залучити спільну комісію з економічного співробітництва», - сказав Президент України.
На зустрічі також йшлося про співпрацю двох держав у енергетичній сфері.
В.ЮЩЕНКО запросив Н.НАЗАРБАЄВА взяти участь у Енергетичному саміті, що пройде у Києві 22-23 травня ц. р.
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