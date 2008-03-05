Ющенко зустрівся з Назарбаєвим віч-на-віч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ обговорили співпрацю двох країн в енергетичній сфері.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, в Астані завершилася зустріч Президентів України та Казахстану, що проходила у форматі «віч-на-віч».

Сторони, зокрема, обговорили реалізацію Плану дій Україна - Казахстан на 2007-2008 роки.

«До реалізації цього плану слід залучити спільну комісію з економічного співробітництва», - сказав Президент України.

На зустрічі також йшлося про співпрацю двох держав у енергетичній сфері.

В.ЮЩЕНКО запросив Н.НАЗАРБАЄВА взяти участь у Енергетичному саміті, що пройде у Києві 22-23 травня ц. р.