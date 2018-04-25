НАЗК викликало Денісову: нардеп брала участь в голосуванні щодо призначення її на посаду омбудсмена

Своїми діями Денісова вчинила правопорушення, пов’язані із корупцією, нардеп порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Національне агенство з питань запобігання корупції запросило для дачі пояснень уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Про це повідомляється на сайті НАЗК. Національне агентство встановило, що Людмила Денісова будучи народним депутатом України VIII скликання, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», 15 березня 2018 року, вчинивши дії в умовах реального конфлікту інтересів, які полягали в безпосередній участі в обговоренні та в голосуванні на пленарному засіданні 8 сесії VIII скликання Верховної Ради України щодо питання порядку денного про призначення вказаної особи на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статтею 28 Закону.

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"Своїми діями Людмила Денісова вчинила правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У зв’язку з цим Людмилу Денісову запрошено прибути до Національного агентства 25 квітня 2018 року протягом дня з 09:00 до 17:00", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову на посаду уповноваженого ВР з прав людини.