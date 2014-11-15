РНБО: анонсований ОБСЄ проект щодо відведення військ на Донбасі є "чорновим"

У Раді національної безпеки та оборони України зазначають, що заявлений моніторинговою місією ОБСЄ українсько-російський проект відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі є не остаточним, а ”чорновим”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ця заява з’явилася від представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які беруть участь у спільній контактній групі. Метою української сторони є не завоювання Донбасу, Кубані чи Москви, а встановлення миру. Ми вітаємо будь-які контакти для припинення вогню. Наразі це ”чорнові” домовленості, вони не узгоджувалися сторонами, але ми сподіваємося на позитивне рішення”, - сказав Польовий.

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Як повідомляв УНІАН, прес-служби ОБСЄ 14 листопада поінформувала, що українські та російські військові узгодили проект відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

За даними прес-служби ОБСЄ, спостерігачі місії 13 листопада зустрілися одночасно з українським та російським керівниками Об`єднаного центру з контролю та координації, які повідомили, що спільно погодили проект поступового відведення військ.

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”Проект документа, який вони підписали по закінченню зустрічі, передбачає три фази: припинення вогню (на що відводиться два дні); виведення важкого озброєння (відводиться п`ять днів), а також роз`єднання сил від лінії зіткнення (контакту), про що було домовлено в Мінському меморандумі (відводиться 21 день)”, - повідомили в ОБСЄ.