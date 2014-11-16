Бжезінський : у своїй логіці Путін може дійти до захисту російськомовних в Нью-Йорку

Таку думку висловив відомий політолог і радник кількох президентів СШАЗбігнєв Бжезінський. "Причому, мова йде не тільки про етнічних росіян , але й російськомовних, так званих співвітчизників. У цьому контексті Кремль не спускає поглядів і з Естонії та Латвії з їх російськомовним населенням... Та що там говорити, я не здивуюся, якщо на цій підставі і Брайтон Біч вони оголосять зоною своїх інтересів", - наголосив Збігнев Бжезинський, повідомляє "Голос Америки".

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Збігнєв Бжезинський переконаний, що тактична мета Росії - залякати Європу своєю мілітаризацією, винищувачами, кораблями та військовими навчаннями, а стратегічна - розвалити об'єднану Європу як сильного гравця на міжнародній арені, а також відокремити її від США. За його словами, Путін розуміє, що ЄС не надто інтегрований, так як має велику кількість країн, тому його дії спрямовані на поділ Європи.

Також Збігнєв Бжезинський наголосив, що звинувачення Росією Заходу в тому, що саме він розпалює війну, є безпідставними і спростовуються як мінімум тим фактом, що західні країни відмовили Україні в наданні наступальних озброєнь.

У зв'язку з цим, враховуючи, що Росія або не розуміє, або робить вигляд, що не розуміє, треба дати їй чіткий сигнал: при недотриманні досягнутих з Україною домовленостей, у Заходу не буде вибору і рішення про те, щоб не поставляти озброєння, буде змінено.