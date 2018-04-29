Надя – «принцеса-воїн»: чи справді варто боятися «агента Кремля» Савченко (відео)

Чому СБУ звинувачують Надю у тому, що вона – агент Кремля? Хто і як міг її завербувати? Заглянемо в історію, як вона зв’язалася із Рубаном та хто допомагав Савченко пробиратися в окупований Донецьк.

Вона так працювала для народу, що той аж отетерів, почувши, що Надя – ще й «принцеса-камікадзе». Але в іншому – український ексклюзив. Адже не часто буває, щоб російська в’язниця стала злітною смугою у кар’єрі українського депутата. І хто б міг подумати, що це на собі відчує і наша Надька.

Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

Відправлялася в АТО простою Надюхою, а повернулася – Надією всієї країни. Але зараз Герой України проходить у справі кривавого теракту. Уся біографія Надії Савченко – неначе знахідка для спецслужб. Саме там приховано те, що допомагає їй не боятися.

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Чому СБУ звинувачують Надю у тому, що вона – агент Кремля? Хто і як міг її завербувати? Заглянемо в історію, як вона зв’язалася із Рубаном та хто допомагав Савченко пробиратися в окупований Донецьк. І невже Надія хотіла вчинити вибух через нерозділене парламентське кохання?

Її обзивають «людиною Медведчука», а у казармах пошепки переповідають історію потрапляння Надьки у Росію.

На думку політтехнологів, у передвиборчу кампанію таких кандидатів, як Савченко, Москва може «зашивати» потрібні їй меседжі. Або навпаки – зробити з Наді «придворного блазня».

Як би не розгорталися події навколо Надії, висновок для всіх українців має бути важливий. Хто б там і що не казав (майбутній президент чи майбутній нардеп), час безжально демонструє, що сьогодні необхідно прискіпливо ставитися до будь-яких героїв, щомиті думаючи, чи вважаю так я, чи за мене думає хтось інший.