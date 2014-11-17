Україна підписала з ЄС угоду про консультативну Місію з реформування сектору безпеки

Підписання відбулося у понеділок в Брюсселі під час візиту глави української дипломатії, передає власний кореспондент УНІАН.

Угода містить 19 статей та визначає правовий порядок розгортання Місії та її функціонування на території України. Положеннями угоди охоплено такі питання як правила перетину персоналом Місії кордону та пересування територією України, привілеї та імунітети персоналу та Місії загалом, що надаються на період їх функціонування в Україні, врегульовані питання винайму місцевого персоналу, а також здійснення кримінальної юрисдикції по відношенню до персоналу Місії. Окремо визначені механізми співпраці та доступу до інформації, у тому числі, застосування Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки від 13 червня 2005 р. у контексті обміну інформацією з обмеженим доступом.

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Основною метою діяльності Місії є посилення спроможностей України щодо врегулювання криз шляхом реформування правоохоронних органів з пріоритетом на забезпечення верховенства права з метою відновлення довіри і підтримки населення, а також удосконалення системи управління правоохоронними органами із забезпеченням демократичного контролю.