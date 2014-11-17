З вересня бойовики просунулися на 70 км і планують захопити ще 6 стратегічних об’єктів - генерал

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж сьогодні на брифінгу в Києві.

«По ряду напрямків бойовики просунулись на 20-30, а в деяких місцях на 70 км від лінії розмежування на 5 вересня – це реальне захоплення», - зазначив він.

«Ми знаємо плани Росії та бойовиків про захоплення нових стратегічних об’єктів – це аеропорт в Донецьку, населені пункти Піски, Авдіївка, Щастя, Дебальцеве, Маріуполь – вони під прицілом бойових російських структур», - додав Маломуж.

Читайте такожСили АТО відбили атаки біля Нікішиного, бойовики зазнали втрат «Весь минулий тиждень відбувалося постачання бойовою технікою – «Градами», «Тюльпанами», БТРами, та новими контингентами спецназу», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всієї російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.