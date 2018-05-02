США запроваджуватимуть нові санкції проти РФ, якщо вона не припинить втручатися у справи України - Держдеп

17:43, 02 травня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив, що Сполучені Штати запроваджуватимуть нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить втручання у справи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«Ми чітко заявляли в координації з нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним, і якщо це триватиме і продовжуватиметься, то ми й надалі будемо запроваджувати нові санкції за потреби», - сказав він.

Він зауважив, що США мають єдину консолідовану політику щодо Донбасу. «Ця політика, про неї висловлювалося все керівництво США, включаючи президента та посла Волкера», - додав Мітчелл.

Він зазначив, що передумовою для зняття санкцій є припинення агресії і виведення Росією військ з окупованої території Донбасу.

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Мітчелл додав, що США запровадили санкції проти 189 фізичних та юридичних осіб Росії. «Ми робимо відкритою можливість для Росії, щоб вона зробила свій вибір, але ми й надалі будемо посилювати санкції і робитимемо так, щоб ціна для Росії зростала, поки Росія не припинить здійснювати агресивну зовнішню політику», - підкреслив Мітчелл.

Раніше повідомлялося, що РНБО сьогодні розгляне введення нових санкцій проти російських олігархів

6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, а також 17 російських вищих посадових осіб.

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що відбудеться засідання Радбезу, на якому будуть продовжені чинні санкції та запроваджені нові, аналогічні американським обмежувальні заходи проти РФ.

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Теги: #Росія#Україна#санкції#США