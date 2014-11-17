Порошенко обговорив з Орбаном можливості диверсифікації поставок газу

Як повідомила прес-служба глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка та Орбана.

”Петро Порошенко запропонував створити робочу групу між Україною, Угорщиною та Словаччиною для використання нових технічних можливостей для зміцнення енергетичної безпеки у Європі”, - йдеться в повідомленні.

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Президент також наголосив на важливості спільних підходів в енергетичній політиці для зміцнення регіональної та європейської енергетичної безпеки.

Крім того, співрозмовники обговорили нові технічні можливості диверсифікації постачання газу завдяки запуску нового інтерконектора між Угорщиною та Словаччиною вже наприкінці цього року.