Сестра пояснила, чому Надію Савченко пов'язують з кумом Путіна

Віра Савченко вважає, що найкраще агента Кремля зробити, зв'язавши людину з прізвищем Медведчука.

На думку сестри, Надію Савченко пов'язують з Віктором Медведчуком (кумом Путіна - Ред.), тому що проти неї рік тому була розгорнута масштабна спецоперація, щоб зробити з неї "агента Кремля".

Про це в ефірі програми "Vox populi" на телеканалі ZIK заявила сестра народного депутата України Надії Савченко Віра.

Віра Савченко вважає, що найкраще агента Кремля зробити, зв'язавши людину з прізвищем Медведчука.

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"Ще в 2015 році, коли займалися звільненням Надії, я не раз говорила з Медведчуком виключно щодо звільнення сестри. Так само роблять багато родичів полонених політв'язнів", – зазначила вона.

За її словами, тепер до цього прив'язують Надію, щоб нібито "з'їсти" її рейтинг.

"Вони хочуть, щоб тавро "агент Кремля" добре в'їлося для внутрішнього політичного ринку України", – каже Віра Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України. 17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.