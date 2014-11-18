Бойовики нарощують війська в районі Дебальцево - ІС

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«У резерві у даної тактичної групи знаходиться Макіївське бандформування чисельністю до 300 бойовиків, також має в розпорядженні бронетехніку (до 10 одиниць). З позицій на північному сході від даного населеного пункту бойовики регулярно обстрілюють Дебальцевський плацдарм з артилерії», - повідомляє Тимчук.

У той же час, за даними ІС, триває маневр силами і засобами , так званими бригадами «Привид» на північ і північний схід від Стаханова. Бойовики переміщуються невеликими групами під прикриттям бронетехніки, дотримуючись маскування.

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Разом з тим, в районі Маріуполя, після невдалих спроб виявити і придушити українські артилерійські підрозділи, бойовики припинили безплідні спроби форсувати Кальміус» в районі Павлополя.

«У той же час в районі н. п. Гранітне, Талаківка та Комінтернове терористи продовжують вести мінометний обстріл», - повідомляють в ІС.