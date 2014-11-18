За добу на Донбасі загинули 5 українських військових, ще 8 поранені

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник штабу АТО Владислав Селезньов.

Напередодні ввечері бойовики активно використовували РСЗВ БМ-21 Град під час обстрілу позицій українських військових, що розташовані поблизу Трьохізбенки, Сокольників та Луганської ТЕС, що біля Щастя.

Під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривалий час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду.

Ситуація на Дебальцевському напрямку залишається складною. Вночі бандити обстріляли підрозділи сил АТО поблизу Орлово-Іванівки та Комишувахи.

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Взаємодія артилерійських підрозділів сил АТО та особового складу, який несе службу на блокпостах, дозволяє ефективно протистояти тим загрозам, що намагаються реалізувати терористи на Донбасі. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подавляються.

За добу внаслідок обстрілів, підривів на розтяжках та фугасах загинули 5 та отримали поранення різного ступеня важкості 8 українських солдатів.

Бандити, активно використовуючи тактику мінування територій, наражають на небезпеку в тому числі й мирних мешканців регіону.