Політолог пояснив мету створення ролика з Тимошенко і сирниками, в якому вона тролить Порошенка (відео)

Ефект відео залежить від того, як відреагує на нього "противник", зазначив політолог.

Політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що відеоролик з лідером "Батьківщини", народним депутатом Юлією Тимошенко до Дня кондитера (відзначається 3 травня) був створений для того, щоб зачепити якось президента Петра Порошенка.

Фінальні слова народної обраниці в ролику свідчать про особисту війну між нею і главою держави, розповів експерт у коментарі "Главреду".

"Я розглядаю такий крок Юлії Володимирівни не з точки зору політики, а з точки зору політтехнології, і можу сказати, що, якщо це буде "одиночний постріл", то це буде дуже невдалим ходом. Адже Тимошенко завжди пишалася тим, що вона — серйозний політик, а тут раптом вона з'явилася перед камерами із сирниками...", — зазначив він.

За його словами, "якщо це буде серія роликів з організації іміджу (наприклад, сьогодні вона сирники смажить, завтра рибу ловить, післязавтра спілкується з молоддю або ще щось робить), то це буде цікаво".

"У цілому, це — звичайний піар-захід. Подібні речі властиві виборчій кампанії. У будь-якому випадку, Тимошенко домоглася величезної уваги ЗМІ — просто "шалений успіх" ролика", — додав соціолог.

"Наприклад, перед цим чеченці побили Мустафу Найєма (нардеп — Ред.), але про це вже всі забули, хоч нехай ще раз б'ють... А тут — ролик Тимошенко, і у нього "шалений успіх", — наголосивНебоженко.

Тепер "єдине, що залишається Порошенку, так це повторити хід". "Наприклад, приготувати на камеру французький шоколад... Уявіть, ось вийде він на "5 канал" і почне готувати... Йому дуже пасуватиме — адже Порошенко дуже імпозантний чоловік", — сказав політолог.

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"Тобто ефект ролика Тимошенко залежить від того, як відреагує на нього "противник". По суті, я думаю, весь цей ролик Тимошенко нібито до Дня кондитера був створений, щоб дошкулити якось Порошенку. Якщо відео його зачепить, це означатиме, що Тимошенко досягла своєї мети. А якщо немає, то важко сказати, чого вона цим досягне...", — заявив він.

"Особисто я не відчуваю жодного захоплення від цього відео. Це просто свідчення початку виборчої кампанії. Думаю, ідею підхоплять й інші, і скоро ми побачимо в фартусі якщо не Порошенка, то точно Ляшка (нардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко — Ред.) або Турчинова (секретар РНБО Олександр Турчинов — Ред.)", — вважає експерт.

"А якщо згадати фінальні слова Тимошенко у цьому відео: "Враховуючи, що сьогодні День кондитера, я хочу привітати одного дуже відомого політика з цим славним святом і нагадати йому, що йому час повертатися у професію", то, в принципі, заради цих слів і робився ролик", — зазначив аналітик.

"Це — особиста війна між Порошенком і Тимошенко, причому відверта. Це не "чорний піар". Це — дещо незвичний хід та свого роду натяк на те, що Порошенку час "посунутися", — заявив Небоженко.

"Потрібно дивитися, яким буде наступний крок. Чи то Порошенко одягне ковпак кухаря і починає варити шоколад, від якого будуть облизуватися всі діти України, примовляючи, що кожен повинен займатися своєю справою... Чи то Тимошенко буде й надалі продовжувати цю серію роликів... Поки незрозуміло", — наголосив він.

Соціолог вважає, що "Ляшко точно підхопить цю ідею й почне розповідати, як доїти корів або щось ще". "Мабуть, такою буде мода нової президентської кампанії. Подивимося, приживеться вона чи ні", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко з нагоди Дня кондитера записала відео з приготування сирників, в якому потролила Петра Порошенка.