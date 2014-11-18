Суд ЄС вирішить, хто саме з лідерів бойовиків заслуговує на санкції

Про це сказав глава МЗС Фінляндії Ерккі Туоміоя, повідомляє Європейська правда із посиланням на Yle.

"Зараз дуже важливо дотримуватись юридичних норм. Схоже, що як мінімум у двох випадках ми будемо змушені звернутися до Суду Європейського союзу. Ми хочемо бути впевнені в тому, що не виникне ніяких негативних сюрпризів", - зазначив він.

Читайте такожМогеріні заявляє про три елементи дій, які можуть призвести до позитивного розвитку подій довкола УкраїниЯк сказав глава МЗС, новими рішеннями Євросоюз хоче нагадати, що він не схвалює дії Росії. Мінські домовленості повинні бути виконані. "Іншого виходу немає. Звичайно, зараз все тримається на тонкій нитці", - сказав він.

На зборах у Брюсселі зазначили, що вже чинні санкції впливають на Росію. В майбутньому цей вплив посилиться, вважає Туоміоя.

"Якщо нічого не станеться, витрати зростатимуть з кожним днем", - додав глава фінського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вчора Рада ЄС із закордонних справ погодилася розширити список осіб, які підпадуть під дію санкцій Європейського Союзу.