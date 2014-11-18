За добу бойовики 9 разів обстріляли позиції ОК "Північ"

Про це повідомляє ОК «Північ» на своїй сторінці в Facebook.

«Незважаючи на постійні обстріли з боку незаконно створених збройних формувань, за минулу добу дев'ять (п’ять з мінометів та чотири з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град") втрат серед особового складу та техніки військ оперативного командування "Північ" немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 5 українських військових, ще 8 поранені«Вогневе ураження здійснювалося по особовому складу який виконує бойові завдання в районі населених пунктів Станиця Луганська, Трьохізбенка, Щастя», - зазначає ОК «Північ».

Повідомляється, що «у більшості випадків завдяки величезним обсягам виконаних бойових завдань інженерними підрозділами військ оперативного командування "Північ", грамотно облаштованими фортифікаційними спорудами для особового складу, які виконують бойові завдання в районі бойового призначення, укриттям для військової техніки, вдається не допустити втрат серед особового складу та техніки».