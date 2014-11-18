Яценюк: Росія не виконує базові пункти мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром сьогодні в Києві.

“Ми ще раз наполягаємо на тому, що Україні потрібен мир. І Українська держава, президент і уряд роблять все для того, щоб досягнути мирного вирішення конфлікту на сході”, - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що мінська угода виконується Україною і грубо порушується російською стороною,

“Базові пункти цієї угоди, а це відновлення контролю над українсько-російським кордоном, зупинка постачання зброї з РФ на територію України, відведення російської армії з території України не виконується”, - сказав Яценюк.

Читайте такожРосія створила кризу безпеки у Європі – прем’єр НорвегіїВін також підкреслив, що оскільки іншого порядку денного, аніж мінська угода, немає, “Росія повинна виконувати те, під чим підписалася і що обіцяла всьому світу”.