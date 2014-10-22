Мінська угода буде в фокусі уваги саміту лідерів ЄС - дипломат

Це питання є другим у порядку денному і обговорюватиметься в другій половині першого дня саміту, повідомив сьогодні, напередодні заходу, агентству УНІАН високопосадовий дипломат.

"Україна і Росія. Ми сфокусуємося на нещодавньому розвитку подій та на тому, як може бути виконана Мінська угода", - сказав він.

Читайте такожПорошенко і Путін домовилися про повне виконання Мінського протоколу - Баррозу Розпочнеться саміт робочою сесією, під час якої буде обговорюватися політика в сфері енергетики та клімату на період до 2030 року.

Другий день саміту буде присвячений економічній ситуації в ЄС.

Це буде останній саміт, який відбудеться під головуванням діючого президента Ради ЄС Германа ван Ромпея. Наступний саміт проведе Дональд Туск, екс-прем'єр-міністр Польщі, обраний на цю посаду.