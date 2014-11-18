У Яценюка обіцяють затвердити коаліційну угоду вже завтра
13:15, 18 листопада 2014Політика
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Кандидат у народні депутати від «Народного фронту» Леонід Ємець зазначає, що завтра о 14.00 розпочнеться фінальне засідання робочої групи, яке має затвердити остаточний варіант Коаліційної угоди.
Завтра відбудеться фінальне засідання робочої групи / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Завтра о 14 розпочнеться фінальне засідання робочої групи, яке має затвердити остаточний варіант Коаліційної угоди», - написав Ємець.
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Як повідомляв УНІАН, у переговорах про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VIII скликання беруть участь представники п’яти політичних сил: «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина».
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