У Яценюка обіцяють затвердити коаліційну угоду вже завтра

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Завтра о 14 розпочнеться фінальне засідання робочої групи, яке має затвердити остаточний варіант Коаліційної угоди», - написав Ємець.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що не погоджували кадрові пропозиції Яценюка на переговорах по коаліції

Як повідомляв УНІАН, у переговорах про створення парламентської коаліції у Верховній Раді VIII скликання беруть участь представники п’яти політичних сил: «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та ВО «Батьківщина».