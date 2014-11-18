"Айдар" протистоятиме будь-яким спробам силового захоплення влади - комбат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук.

«Я, командир 24-го окремого штурмового батальйону Міністерства оборони України, офіційно заявляю, що ми будемо протистояти будь-яким силовим спробам порушити конституційний лад в Україні і силового захоплення влади, незалежно від того, хто їх буде здійснювати», - наголосив Мельничук, коментуючи інформацію щодо можливого силового захоплення влади в Україні бійцями добровольчих батальйонів.

Читайте такожБійці "Айдару" відповіли прокурору Києва на його висловлювання про "військовий переворот" (відео)Він також зазначив, що окремою проблемою стало різке збільшення випадків використання імені батальйону «Айдар» для вчинення неправомірних дій, у зв’язку з чим у батальйоні було створено підрозділ з виявлення та знешкодження дезертирів, самозванців та шахраїв.

«Відсьогодні кожен, хто, користуючись ім’ям батальйону, створюватиме неправомірні дії, буде гарантовано покараний іменем людей, які на передовій кров’ю захищають Україну», - сказав він.

Мельничук також висловив думку, що потрібно провести публічний круглий стіл між бійцями добровольчих батальйонів та представниками силових структур для координації дій по боротьбі з дезертирством та шахрайством.

Також Мельничук зауважив, що детальнішу інформацію з приводу позиції батальйону «Айдар», зокрема, щодо силового захоплення влади, він озвучить на прес-конференції, яка відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно прокурор Києва Сергій Юлдашев висловив побоювання, що озброєні бійці добровольчих батальйонів у Києві можуть вчинити військовий переворот.