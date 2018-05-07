У Путіна готуються до виборів президента України: хочуть "мобілізувати" проросійський електорат – ІС

Російська сторона розраховує організувати «кероване голосування» в РФ, паралельно проводячи активну «передвиборну роботу» в Україні.

Адміністрація президента РФ поставила перед політтехнологами Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) завдання провести оцінку електорального потенціалу громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, які тимчасово проживають в РФ, на предмет можливості «стимулювання їх волевиявлення» на підтримку необхідного для Кремля кандидата/кандидатів на президентських виборах 2019 року в Україні.

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Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, дослідження будуть проводитися під керівництвом російського політолога, директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова.

«У зв'язку з цим, командою А. Чеснакова розробляються схеми «виборчої мобілізації» громадян України в ОРДЛО і РФ включно з фінансовим і транспортним забезпеченням для тих проросійськи налаштованих українських громадян, які будуть голосувати на президентських виборах», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російська сторона розраховує організувати «кероване голосування» в РФ, паралельно проводячи активну «передвиборну роботу» в Україні. В останньому випадку, за попередніми оцінками, Кремль розраховує на підтримку не менше двох мільйонів проросійсько-орієнтованих і чутливих до кремлівської пропаганди громадян України.

«Загальної кількості виборців, яких можна «мобілізувати», за розрахунками російських експертів, буде достатньо для забезпечення виходу в другий тур президентських виборів вигідного РФ кандидата, а в подальшому - і його перемоги», – повідомив Тимчук.