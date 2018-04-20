У Кремлі хочуть створити "закони про боротьбу з українською окупацією" – Тимчук

На думку військового експерта, таким чином російські окупанти намагаються залякати великі групи населення на неокупованих територіях і, першочергово, здійснити тиск на держслужбовців України, які працюють у військово-громадянських адміністраціях Донецької та Луганської областей.

Очільники захоплених Росією територій на Донбасі мають розробити закони про боротьбу з українською окупацією. Такий наказ, за словами представника "Інформаційного спротиву", передали колаборантам із Адміністрації президента Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Керівництво "ДНР" і "ЛНР" отримало наказ із Адміністрації президента РФ розробити і прийняти "закони" із робочою назвою "Про боротьбу з українською окупацією", – повідомив Тимчук.

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Військовий експерт також назвав головні "рекомендовані" пункти документа:

– Особи у військовій формі з розпізнавальними знаками ЗСУ та інших збройних формувань України автоматично треба визнавати "військовими злочинцями", за їхню ліквідацію колаборанти не несуть жодної "юридичної відповідальності".

– Українські політики та вище керівництво України слід визнавати "владою окупаційного режиму". Їх слід "притягнути до кримінальної відповідальності".

– Чиновники, працівники бюджетної сфери та представники українських ЗМІ є "співучасниками окупаційного режиму". Вони теж підпадають під кримінальну відповідальність.

"Під дію цього документу можуть потрапити люди, які отримують зарплату чи інший прибуток на підконтрольній українській владі території. Також під його дію потрапляють підприємці, які сплачують податки в державний бюджет України. Виняток можуть зробити лише для осіб, які добровільно погодяться співпрацювати зі "спецслужбами, правоохоронними органами та іншими державними структурами ДНР і ЛНР", – наголошують в "Інформаційному спротиві".

На думку військового експерта, таким чином російські окупанти намагаються залякати великі групи населення на неокупованих територіях і, першочергово, здійснити тиск на держслужбовців України, які працюють у військово-громадянських адміністраціях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив актуалізувати не зовсім нову, але поки що так і нереалізовану ідею ухвалення закону "про колаборантів". Він вважає, що "закон про колаборантів" визначить статус кожної людини, що живе на окупованих територіях.