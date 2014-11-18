Бойовики атакували силовиків біля 5 населених пунктів Луганщини (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Луганському напрямі бойовики продовжують активно обстрілювати позиції сил АТО в районі смт Станиця Луганська, а також біля смт Петрівка, сіл Трьохізбенка та Тошківка. З «Градів» та мінометів терористи обстріляли опорні пункти біля м. Щастя на території Луганської ТЕС», - сказав він.

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