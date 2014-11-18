Бойовики атакували силовиків біля 5 населених пунктів Луганщини (мапа АТО)
14:23, 18 листопада 2014Політика
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Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу 5 населених пунктів Луганщини.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На Луганському напрямі бойовики продовжують активно обстрілювати позиції сил АТО в районі смт Станиця Луганська, а також біля смт Петрівка, сіл Трьохізбенка та Тошківка. З «Градів» та мінометів терористи обстріляли опорні пункти біля м. Щастя на території Луганської ТЕС», - сказав він.
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Ситуація в зоні АТО станом на 18 листопада / rnbo.gov.ua
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