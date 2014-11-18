Бойовики атакували силовиків біля 5 населених пунктів Луганщини (мапа АТО)

14:23, 18 листопада 2014
Політика
0 0

Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу 5 населених пунктів Луганщини.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Луганському напрямі бойовики продовжують активно обстрілювати позиції сил АТО в районі смт Станиця Луганська, а також біля смт Петрівка, сіл Трьохізбенка та Тошківка. З «Градів» та мінометів терористи обстріляли опорні пункти біля м. Щастя на території Луганської ТЕС», - сказав він.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 5 українських військових, ще 8 поранені«Наші артилеристи завдають удари у відповідь, знищуючі вогневі точки противника», - додав Лисенко.

Ситуація в зоні АТО станом на 18 листопада / rnbo.gov.ua

Мапа в кращій якості 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter