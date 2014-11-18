Порошенко звільнив голів Тернопільської та Рівненської областей
16:10, 18 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Олега Сиротюка з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА).
Порошенко звільнив глав двох ОДА / фото УНІАН
Про це йдеться в указі №89/2014, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
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Крім цього, Петро Порошенко звільнив Сергія Рибачка з посади голови Рівненської ОДА. Про це йдеться у відповідному указі президента №888/2014.
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