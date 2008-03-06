Ющенко пообіцяв Назарбаєву будь-яке місце під нафтопереробний завод

Україна готова надати Казахстану будь-яке місце на своїй території для будівництва нафтопереробного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Перед цим Н.НАЗАРБАЄВ висловив зацікавленість Казахстану в будівництві відповідних нафтопереробних заводів, які згодом дадуть змогу здійснювати постачання нафти на територію Європи.

Президент України наголосив, що проект нафтопроводу Одеса-Броди, яким українська сторона пропонує Казахстану транспортувати нафту до Європи, є безальтернативним проектом транспортування нафти.

В.ЮЩЕНКО заявив, що на травневому енергетичному саміті в Києві буде надано техніко-економічне обгрунтування цього проекту. Також він повідомив, що найближчим часом здійснять експериментальне прокачування цим нафтопроводом «з трьох нових напрямів».