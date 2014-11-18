Син Януковича звинуватив Геращенка у брехні

Про це йдеться в заяві сина президента-втікача, оприлюдненій у вівторок ввечері, пише Українська правда.

"Дане твердження є нахабною і злочинною брехнею, висловленою в спробі відзвітувати перед народом України про хід розслідування трагічних подій на Майдані в переддень річниці", - заявив Янукович.

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"Бажаючи приховати від народу України правду, радник міністра МВС вирішив не шукати винних у вбивствах, а призначити їх. При цьому, шановний радник присвоїв собі функції і обвинувача, і судді, забувши про презумпцію невинуватості", - додав він.

"Я вже дав доручення адвокатам вжити заходів для спростування цих брехливих звинувачень на мою адресу", - заявив Олександр Янукович.