Син Януковича звинуватив Геращенка у брехні
Син колишнього президента Віктора Януковича Олександр назвав брехнею заяву радника глави МВС Антона Геращенка про його причетність до розстрілів людей на Майдані в лютому 2014 року.
Про це йдеться в заяві сина президента-втікача, оприлюдненій у вівторок ввечері, пише Українська правда.
"Дане твердження є нахабною і злочинною брехнею, висловленою в спробі відзвітувати перед народом України про хід розслідування трагічних подій на Майдані в переддень річниці", - заявив Янукович.
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"Бажаючи приховати від народу України правду, радник міністра МВС вирішив не шукати винних у вбивствах, а призначити їх. При цьому, шановний радник присвоїв собі функції і обвинувача, і судді, забувши про презумпцію невинуватості", - додав він.
"Я вже дав доручення адвокатам вжити заходів для спростування цих брехливих звинувачень на мою адресу", - заявив Олександр Янукович.