У Греції участь в заходах до Дня Перемоги брав представник "Новоросії"

В українському консульстві очікують на офіційні пояснення від грецької сторони щодо цього інциденту, який іде всупереч офіційній позиції Греції.

Україна висловила протест через участь "представника" міфічної "Новоросії" в урочистих заходах із нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у грецьких Салоніках.

Про це повідомляється на сайті консульства України в Салоніках.

"Консульство України в Салоніках висловлює рішучий протест події, яка відбулася сьогодні в Салоніках під час проведення офіційними представниками Периферії Центральної Македонії церемонії до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.

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У консульстві зазначили, що під час церемонії покладення офіційними особами вінків біля монументу на російському секторі Союзницького кладовища "Зейтенлік", службою Протоколу Периферії Центральної Македонії було виголошено та запрошено представника т.зв. "Новоросії" для покладення вінка.

"Особливе занепокоєння викликає те, що ця подія сталася під час відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала справжньою трагедією для українського народу, внаслідок якої загинуло близько 10 мільйонів українців і сьогодні, коли Україна знову потерпає від зовнішньої агресії", - наголошується в повідомленні.

В українському консульстві очікують на офіційні пояснення від грецької сторони щодо цього резонансного інциденту, який іде всупереч офіційній позиції Греції.

"Сподіваємося, що в даному випадку мова йде про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконній окупації Росією Криму та веденню гібридної війни на Донбасі", - підсумували в консульстві України.