Добкін дев`ятого травня з гордістю носив «георгіївську стрічку» у Берліні

Депутат заявив, що не змінить своїх принципів та поглядів.

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін 9 травня поклав квіти до Пам'ятника Невідомому Солдату в Берліні, а також сфотографувався з "прапором перемоги", та георгіївською стрічкою.

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Фото з Берліну Добкін виклав у Facebook. "Ми першими поклали квіти до Пам'ятника Невідомому Солдату", – написав він.

На одній з фотографій Добкін разом з іншими людьми тримає штурмовий прапор 150-ї ордена Кутузова II степені Ідрицької стрілецької дивізії, встановлений над Рейхстагом 1 травня 1945 року. На іншій – депутат причепив на піджак заборонену в Україні "георгіївську стрічку".

В коментарі «Українській правді» парламентар заявив, що його не бентежать можливі звинувачення з цього приводу.

"Хто там в чому буде мене звинувачувати, мені глибоко все одно", – сказав нардеп журналістам, додавши, що не змінює своїх принципів та поглядів.

За його словами, у Берлін він відбув "за покликом серця зі своїми товаришами".

"Був я з тієї простої причини, що був упевнений, що жодна делегація… посольства України в Німеччині не прийде і не покладе квіти… на знак поваги до… загиблих під час штурму Берліна наших співвітчизників… і людей інших національностей на той момент великого і сильного Радянського Союзу", – зазначив Добкін.

Депутат також запевнив, що георгіївську стрічку "вдягнув з гордістю" і що "наступне 9 травня будемо відзначати так, як звикли до 2014, чокнутого року".

"Відзначте собі, де ці люди були сьогодні, в якому одязі вони відзначали день великої перемоги, і як швидко вони перефарбуються і змінять свої нинішні радикально націоналістичні погляди на погляди нормальних людей", – підсумував Добкін.

Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська на питання журналістів, чи підпадають дії нардепа від кримінальну відповідальність, відповіла, що не може коментувати фотографії, адже для цього вони мають бути розглянуті експертами. За її словами, для перевірки необхідне відповідне звернення.

Відповідно до статті 436-1 ККУ, (поширення символіки та пропаганда комуністичного та нацистського режиму, передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, 9 травня Михайло Добкін поспілкувався в Twitter зі своїми читачами. Політик написав пост, в якому він зазначає, що 9 травня не збирається сумувати, вшановуючи пам'ять загиблих у Другій світовій війні, як це прийнято в останні три роки в Україні, а планує урочисто святкувати День перемоги, відповідно до радянської традиції.

Така заява викликала невдоволення у багатьох користувачів соцмережі, які почали висловлювати його в своїх коментарях. Нардеп, на свою чергу, почав, не підбираючи слів, ображати коментаторів.