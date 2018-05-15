Ордена окупантів і пачки євро: СБУ показала знахідки з офісу "РІА Новостей" (фото)

За словами прес-секретаря генпрокурора, інформагентство «Новости-Украина» діяло незаконно.

Правоохоронці вирішують питання про затримання керівника РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського та повідомлення йому про підозру у державній зраді.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що інформагентство "Новости Украина" діяло незаконно.

"Проводяться обшуки в редакції і прес-центрі незаконно діючого в нашій державі медіа ресурсу «РИА новости Украина», а також за адресами проживання осіб, які організовували та забезпечували його протиправну діяльність", - написала вона.

Сарган додала, що «Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» для "проведення підривної діяльності проти України" у 2014 році без державної реєстрації створило «Российское информационное агентство новости Украина», за допомогою якого протягом декількох років український медіа простір наповнювався "спотвореною інформацією про події в Україні, в тому числі, всіляко виправдовувалась окупація півострову Крим Російською Федерацією".

При цьому перс-секретар генпрокурора уточнила, що обшуки проводила прокуратура АР Крим та СБУ в рамках кримінального провадження за фактами розв’язання Росією агресивної війни в інформаційній сфері проти України та державної влади.

"На даний час вищевказані обшуки тривають, проте в ході їх проведення вже виявлено значний обсяг доказової інформації, який підтверджує описану протиправну діяльність. По закінченні обшуків буде вирішено питання щодо затримання особи, яка безпосередньо керувала незаконним інформаційним агентством «РИА новости Украина» та повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України", - написала вона.

"За результатами проведених слідчих і негласних слідчих дій встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності зазначених медіа ресурсів в Україні. Під час розслідування отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет ресурсі «РИА новости Украина», містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці", - додала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, зранку в СБУ повідомили, що спільно з прокуратурою АРК розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

Речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі УНІАН заявила, що правоохоронці проводять слідчі дії в офісі РІА "Новости Україна" у Києві. За її словами, також затримано журналіста РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського.

Пізніше на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив, що керівник РІА «Новости Україна» Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, та щомісяця отримував за це з РФ 53 тис. євро.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Кононенко уточнив, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало більш як 100 тис. євро щомісяця».

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти РІА "Новости Україна".