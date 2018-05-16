Порошенко відклав скандальний закон про позбавлення кримчан громадянства за участь у "виборах Путіна"

Раніше президентський законопроект №8297 критикували представники правозахисних організацій.

Президент України Петро Порошенко відклав свій скандальний законопроект №8297 про громадянство, що містив загрози втрати українського громадянства мешканцями окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила правозахисниця з Центру інформацію про права людини Альона Луньова.

«Президент України відкликав свій скандальний законопроект про громадянство, що містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму», – повідомила Луньова.

Відповідна інформація також зафіксована на сайті Верховної Ради. Станом на 16 травня, законопроект відкладено та знято з розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо вдосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у «виборах» в окупованому Росією Криму.

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Згідно з проектом закону, підставою для втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство, або виконання обов'язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами; використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, паспортного документа іноземної держави на території України, під час виїзду з України, в’їзду в Україну, що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України".