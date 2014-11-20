Підготовку проекту коаліційної угоди завершено

Члени робочої групи з підготовки проекту коаліційної угоди заявляють, що завершили роботу над документом і сьогодні він має бути затверджений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказала в коментарі журналістам.

Зокрема, лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначив: “Текст документу повністю узгоджений і за годину ми його підписуємо”.

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У свою чергу представник “Самопомочі” Оксана Сироїд зазначила, що документ мають підписати уповноважені представники від усіх політичних сил.

“Зараз друкується документ і ми повертаємося, як тільки видрукується, ми повертаємося і вже до вас вийдемо з підписаним документом”, - сказала вона.