Екс-регіонал, який у Раді відібрав у журналістів телефони, сподівається на збереження недоторканності

Пономарьов виправдовує себе тим, що журналісти "вели себе по-хамськи", не представились та заважали йому під час розмови з колегою.

Колишній член Партії регіонів, а тепер нардеп від "Волі народу" Олександр Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за перешкоджання роботи журналістів. Пономарьов вважає, що журналісти "вели себе по-хамськи", не представились та заважали йому під час розмови з колегою.

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Про це нардеп сказав у коментарі "Українській правді". "Їм зроблено було прохання не заважати, вони досить нахабно себе повели… Зрештою, закінчилося тим, що відібрав у них телефон і сказав, що на вулиці поверну", - розповів нардеп.

Пономарьов підкреслив, що не вважає свої дії перешкоджанням роботи журналістів. "Для початку, про те, що це журналісти, повинні бути хоч якісь розпізнавальні знаки", - стверджує нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у лютому екс-регіонал у кулуарах Верховної Ради відібрав два мобільних телефони у журналістів. Ті знімали на камери телефонів суперечку між Пономарьовим і нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим. Вони сварилися через те, що Соболєв звинуватив компанію Пономарьова "Агринол" у махінаціях у галузі держзакупівель машинного мастила для військ. Згодом після суперечки ще й із журналістами Пономарьов повернув їм телефони.

Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення Пономарьова до кримінальної відповідальності.