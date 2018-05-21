У МЗС РФ заявили, що Сущенко не був журналістом при в'їзді на територію Росії

За словами Марії Захарової, Сущенко жодного разу не заявляв "в юридичній площині про свої повноваження в якості журналіста".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що український журналіст Роман Сущенко при в'їзді на територію Росії не вказував, що буде займатися інформаційною роботою, тому журналістом не був.

Про це вона сказала в ефірі російського телеканалу, передає "ТАСС".

"Сущенко при в'їзді на територію РФ журналістом не був. Він не займався журналістською діяльністю. Про це свідчать оформлені ним документи, він не подавав документи на оформлення журналістської візи", - зазначила Захарова.

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За її словами, Сущенко жодного разу не заявляв "в юридичній площині про свої повноваження в якості журналіста".

"Тому будь-які порівняння Сущенко з кореспондентами "РИА Новости Украина"- безпідставні, не за якимось моральним стандартам, а просто в юридичній площині", - зазначила офіційний предствитель російського МЗС.

"Журналісти "РИА Новости Украина" "мали весь пакет українських документів на здійснення своєї діяльності. Саме журналістська діяльність стала приводом для спочатку обшуків, а потім арештів", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенко, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року московський суд почав розглядати справу Сущенко по суті. У той же день йому продовжили термін утримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.