Верховний Суд відмовив ЦПК у спростуванні інформації про зловживання з грантами

"Центр протидії корупції" судився з народним депутатом Павлом Пинзеником.

Верховний Суд відмовив «Центру протидії корупції» у спростуванні інформації про імовірні зловживання з боку ЦПК грантовими коштами, отриманими з-за кордону. Відповідне рішення найвищої касаційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає, повідомляє прес-служба народного депутата Павла Пинзеника.

Постанова Верховного Суду України від 8 травня 2018 року скасовує постанову Апеляційного суду міста Києва від 30 січня 2018 року і відновлює рішення Печерського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року про відмову у задоволенні позову ГО «Центр протидії корупції» проти Павла Пинзеника.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін та члени організації Дар'я Каленюк і Олександра Устінова просили визнати недостовірну інформацію, поширену народним депутатом під час брифінгу у Верховній Раді у травні 2017 року.

Павло Пинзеник повідомив тоді, що до нього звернулося ГО "Національний інтерес України", яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі $1,2 млн. в особистих інтересах членів "Центру протидії корупції". "Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн. грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн", - відзначив депутат.

Верховний Суд, посилаючись на Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя, нагадав: «Межа допустимої критики щодо особи, яка виступає у своїй публічній якості, є ширшою, ніж щодо приватної особи… ГО «Центр протидії корупції» та її посадові особи мають усвідомлювати, що межі допустимої критики відносно них, зокрема з питань дотримання принципів прозорості і доброчесності, є значно ширшими, ніж окремої пересічної особи».

Коментуючи рішення Верховного Суду, народний депутат Павло Пинзеник наголосив: «Верховний Суд остаточно розставив всі крапки над «і». Гучні заяви ЦПК про нібито «перемогу» в суді виявились звичайним піаром. Касаційна інстанція не знайшла доказів недостовірності інформації про імовірні зловживання з боку ЦПК мільйонними грантовими коштами, отриманими з-за кордону. Верховний Суд також нагадав про європейські принципи права: недоторканних для закону бути не може. Якщо хтось присвоїв собі горде звання «антикорупціонера», це не дає йому індульгенції. Тепер своє слово стосовно характеру і міри відповідальності керівників «Центру протидії корупції» має сказати прокуратура, яка провадить досудове розслідування», - вважає депутат.

У постанові Верховного Суду нагадується, що листом прокуратури м. Києва від 12 липня 2017 року №04/5-13017 повідомлено, що за вказаними у зверненні голови ГО «Національний Інтерес України» обставинами слідче управлінням ДФС у м.Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000081 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ГО «Центр протидії корупції».