В ДМС направлено заяву про позбавлення Рабіновича громадянства України (документи)

Народний депутат Сергій Каплін опублікував отримані з Ізраїлю документи, які свідчать про те, що Давид Рабінович є громадянином цієї країни.

Народний депутат від БПП Сергій Каплін подав у Держміграційну службу України депутатське звернення з доказами того, що народний депутат Вадим Рабінович має громадянство держави Ізраїль.

Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

"Нарешті мною були отримані видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані в Україні документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі як громадянин цієї країни Давид Рабінович, ім'я батька – Зіновій, має посвідчення особи №303446132, адреса: Ізраїль, Битани Аарон 4029400», – написав Він.

Народний депутат також опублікував отримані з Ізраїлю документи, що свідчать про те, що Давид Рабінович є громадянином цієї країни. Він повідомив, що особистий підпис ізраїльського громадянина Давида Рабіновича абсолютно ідентичний підпису українського нардепа Вадима Рабіновича, вони народилися в один день – 4 серпня 1953 року, у них збігається ім'я батька – Зиновій.

«Тому ще одна шахрайська оборудка Рабіновича розкрита! Давид Рабінович не має права бути громадянином України. Не можна весь час дурити українців – прийшов час відповідати за брехню».

«Після втрати мандата Рабінович очолить ізраїльську партію «За життя»?.. – додав Каплін.