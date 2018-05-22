Однокласник Порошенка і віце-президент "Рошен" спонсорує фотогалерею в Москві - ЗМІ (відео)
12:46, 22 травня 2018Політика
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За даними ЗМІ, Зайцев є меценатом і спонсорує одну з московських фотогалерей.
Такі галереї рідко бувають прибутковими - для однієї з московських спонсором виявився однокласник українського президента / Кадр з відео 1+1
Журналісти дізналися, що Сергій Зайцев - однокласник президента України Петра Порошенка і віце-президент корпорації "Рошен" - є меценатом і спонсорує одну з московських фотогалерей.
За даними ЗМІ, Зайцев є власником компанії "Призма", яка значиться власником приміщення, де розташована галерея. Номінальним директором галереї виявився співвласник компанії «Амур-Волга» Самат Гільметдінов. Програма "Гроші" провела розслідування цієї інформації.
Віце-президент «Рошен» Сергій Зайцев спонсорує московську фотогалерею
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