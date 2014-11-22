Бойовики нарощують інтенсивність обстрілів позицій сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу ми втратили 4 військових, ще 10 дістали поранення» - сказав він.

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За слова ми Лисенка, двоє з них підірвалися на протипіхотній міні біля міста Щастя. При цьому Лисенко зазначив, що втрати серед українських військових через вибухові пристрої можна порівняти з втратами від обстрілу.

Лисенко також повідомив, що бойовики нарощують інтенсивність обстрілу позицій сил АТО. Зокрема, терористи активізувалися в районі міста Дебальцеве і смт Гольмівський в передмісті Горлівки, обстрілявши українські позиції з реактивних установок «Град».

Також протягом минулої доби терористи обстрілювали з мінометів, танків і стрілецької зброї українських військових у Мар ‘їнському і Ясинуватському районах Донецької області.

Терористи також «вдалися до чергової спроби штурму позицій українських військових на території Донецького аеропорту. Атаку терористів на Донецький аеропорт було відбито, бойовики зазнали серйозних втрат», - сказав Лисенко.

Крім того, він повідомив про артилерійський і мінометний обстріл позиції АТО на маріупольському (смт Ольгинка) і луганському напрямках.

За словами Лисенка, продовжується і обстріл Бахмутської траси, де терористи з «Градів» завдали ударів у районі м .Попасна та деяких інших населених пунктах.