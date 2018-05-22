Журналіст спрогнозував, через скільки років Україна стане "нормальною країною"

Журналіст також зазначив, що існуючі негативні процеси - результат зволікання з реформами або їх підміни.

Незважаючи на існуючі негативні процеси, Україна після 2014 року впевнено йде шляхом реформ.

Таку думку під час спілкування з читачами на "Главреді" висловив український журналіст і телеведучий Віталій Портников, зазначивши, що результати реформ не завжди відчуваються відразу.

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"Звичайно, реформи йдуть не так швидко, як хотілося б. Але у багатьох сферах вони вже відчуваються. Разом з тим, громадяни дуже часто відчувають те, з чим стикаються. Соціологія показує, що більшість опитаних, які ніколи не стикалися з судами або поліцією, впевнені в корумпованості цих структур. Це не означає, звичайно, що корупції немає, але означає, що багато людей висновки роблять не з власного досвіду, а з того, що чують в медіа або у власному середовищі", - сказав Портніков.

Журналіст також зазначив, що існуючі негативні процеси - результат зволікання з реформами або їх підміни.

"Україна після 2014 року впевнено просувається шляхом реформ. Наші успіхи очевидні. Нам потрібно ще 20-25 років, щоб побудувати нормальну країну. Українці можуть усе це зупинити у наступному році, проголосувати за популістів. Це буде непогане щеплення новими труднощами і розчаруваннями. Після цього ми знову повернемося до реформ, але нам потрібно буде ще 30-35 років до їх закінчення. Враховуючи колоніальний досвід України, і те, і інше непогано", - резюмував він.