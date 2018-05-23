Вихід з СНД може коштувати Україні мільярдів доларів - Rzeczpospolita

Петро Порошенко виходом із Співдружності може поставити ультиматум Євросоюзу, вважають польські експерти.

Київ розглядає питання про припинення угод, підписаних в рамках Співдружності Незалежних Держав. Цей крок загрожує українській економіці мільярдними втратами.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, передає "Главред".

Підписана 8 грудня 1991 року президентом України Леонідом Кравчуком, лідером Росії Борисом Єльциним і головою Верховної Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем, Біловезька угода означала крах Радянського Союзу. СНД було засновано для визначення принципів співробітництва кількох нових країн, що з'явилися на карті світу.

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Мова йде не тільки про умови економічного і правового співробітництва. Документ, підписаний у Біловезькій пущі, визначав, що країни СНД мають "координувати свою зовнішню політику".

Ймовірно, тому, що всі республіки колишнього СРСР приєднались до Співдружності, за винятком країн Балтії. Через всього лише десять років вони приєдналися до Європейського союзу і НАТО.

Координуюча зовнішня політика СНД - після відставки Бориса Єльцина з посади в останній день 1999 року - була зроблена Володимиром Путіним. Першою, хто залишив Спільноту, була Грузія, через рік після того, як Росія в серпні 2008 року вторглася в країну і відірвала від неї Абхазію і Південну Осетію. Україні знадобилося трохи більше часу і офіційно про вихід з СНД було оголошено минулого тижня, через більш чотирьох років після анексії Криму і почала триває донині війни на Донбасі. У суботу президент Петро Порошенко відкликав всіх представників України із органів Співдружності і оголосив, що "Україна збирається в Європу".

"Москва прагнула перетворити СНД в оновлену імперію, де всі, як у старі радянські часи, звіряли годинники зі Спаською вежею Кремля", - сказав український президент.

Формально парламент в Києві ніколи не ратифікував статут СНД, але підписав тисячі документів в рамках Співдружності. Порошенко заявив, що Україна найближчим часом вийде з угод, які "навіть малою мірою підривають національні інтереси".

"У Києві було прийнято політичне рішення, яке покладе кінець завершення співпраці з промосковської структурою. Це має, передусім, політичне значення. Найголовніше сьогодні - це реалізація угоди про асоціацію з Європейським союзом, яке має змусити нас подати заявку на вступ у Співтовариство. Україна проаналізує всі контракти, і не виключено, що послідує за Грузією, уклавши окремі угоди зі всіма країнами СНД", - сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita колишній глава МЗС України Володимир Огризко.

Київ повинен буде вирішити, який з контрактів не відповідає інтересам України. Він включає обмін візами, міграційне співробітництво, обмін правовою інформацією (у тому числі співпраця правоохоронних органів і боротьба з організованою злочинністю), взаємне визнання документів, забезпечення утримання, виплату пенсій, гуманітарне співробітництво.

"Якщо Україна порушить ці угоди, більше 3 мільйонів українських робітників не зможуть працювати в Росії. В Києві вони зроблять все, щоб створити лише видимість виходу. Так само, як і Грузія, яка залишила СНД, але дотримується угоди, які їй вигідні", - розповів Rzeczpospolita професор Андрій Суздальцев з московської Вищої школи економіки.

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Українські економісти вказують, що найбільш важливим є угода про вільну торгівлю. Торговий обмін між Україною та іншими країнами пострадянського співтовариства в минулому році склав понад 16 мільярдів доларів, більша частина з них припадає на Росію. Москва як і раніше залишається основним торговим партнером Києва.

"Припинення дії цієї угоди принесе Україні мільярдні втрати. "Укладення нових торговельних угод, наприклад, з Білоруссю або Казахстаном, - це не питання одного дня", - каже Rzeczpospolita Олександр Охріменко, відомий український економіст.

У Москві не виключають, що вихід України з СНД буде не тільки символічним.

"Київ може прийняти рішення зробити більш радикальні кроки, щоб чинити тиск на Європу, - каже російський політолог Олексій Мучин. - Київ пред'явить Брюсселю ультиматум: або подальша інтеграція з ЄС, або катастрофа", - додає він.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь в координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну підготувати відповідні пропозиції про відкликання українських представників.

У той же день РНБО підтримав пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

19 травня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

21 травня представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко висловила сподівання, що парламент якомога швидше розгляне документи про припинення участі України в статутних органах СНД.