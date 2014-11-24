Путін запевняє, що обидві його доньки мешкають у Москві

Про це лідер РФ заявив в ході великого інтерв`ю ТАСС.

За його словами, бачиться він з Марією та Катериною нечасто, лише кілька разів на місяць.

«У мене напружений робочий графік. Навіть дочок бачу один або два рази на місяць, і те, ще потрібен час підгадати», - зауважив президент РФ.

В той же час, на уточнююче запитання, в якій країні проживають його дочки, Путін відповів, що «в Росії».

«У Москві живуть. Вдома зустрічаємося», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше західні ЗМІ повідомляли, що після падіння над Донеччиною авіалайнера Boeing 777, який збили проросійські бойовики, мер голландського міста Хільверсум Петер Броертєс закликав «викинути» доньку Путіна Марію з країни, яка проживала в Нідерландах разом зі своїм хлопцем.

Проте згодом Броертєс у соцмережах вибачився за різкі слова і додав, що було «не розумно» робити такі заклики щодо доньки російського президента.