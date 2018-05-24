"Брехлива історія": у команді Трампа відреагували на статтю BBC про отримання грошей за візит Порошенка до Білого дому

Reuters відзначає, що в Адміністрації президента України спростували статтю BBC і назвали поширені повідомлення на цю тему "кричущою брехнею, наклепом і фейком".

Особистий адвокат президента США Майкл Коен спростовує інформацію про те, що посередники президента України Петра Порошенка заплатили гроші для організації першої зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, повідомляє Reuters.

"Ця історія абсолютно брехлива", − написав Коен в текстовому коментарі агентству.

Відзначається, що Білий дім не відразу відреагував на запит агентства про надання коментарів.

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Reuters відзначає, що в Адміністрації президента України спростували статтю ВПС і назвали поширені повідомлення на цю тему "кричущою брехнею, наклепом і фейком".

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який нещодавно ввійшов в команду особистих адвокатів Трампа, також прокоментував скандальні заяви про оплату президентом України Петром Порошенком організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, пише Business Insider.

Джуліані зазначив, що нічого не знає про виплату адвокату Трампа Майкла Коена за організацію зустрічі двох президентів, про яку повідомила телерадіокомпанія BBC.

Але він додав, що у нього "немає причин не вірити" Коену, який заперечує цю інформацію.

"Платежі можуть бути легко доведені, тому було б нерозумно заперечувати це, якби це сталося", - сказав Джуліані.

"І він (Коен) ніколи не реєструвався як іноземний агент. І наскільки я знаю, ніколи не виступав як таким", - додав він.

Нагадаємо, авторитетне британське видання з посиланням на джерела в Києві повідомило, що особистому адвокату президента США Дональда Трампа Майкла Коена таємно заплатили $400 000 за організацію зустрічі між президентом України Петром Порошенком і Трампом. Мова йде про зустріч 20 червня 2017 року в Білому домі.