В РНБО визнали, що військові в зоні АТО не повністю забезпечені теплим одягом

Про це сказав спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він запевняє, що міністр оборони Степан Полторак вирішить це питання найближчим часом.

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"Про забезпечення зимовим одягом військовослужбовців, які зараз виконують бойові завдання в зоні АТО, - ми від силових відомств отримуємо інформацію про те, що питання передачі теплого одягу, а також предметів для того, щоб зігрівати особовий склад, забезпечуються", - зазначив Андрій Лисенко.

"Проте, дійсно, у нас не в повній мірі все це мають військові, але, наскільки я розумію, міністр оборони поставив це питання під особистий контроль, щоб найближчим часом це питання було вирішено", - додав Андрій Лисенко.