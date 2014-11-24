Групу бойовиків під Дебальцевим "підсилили" російськими військовими - ІС

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційне спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Після невдалих спроб противника просунутися до околиць Дебальцевого з боку Никишино і Чорнухине силами 3-х тактичних груп місцевих бойовиків, в «першу лінію» введені російські військовослужбовці", - написав він.

Читайте такожНа Донбасі бойовики продовжують міжусобну боротьбу, є випадки "арештів"Зокрема, зазначає Тимчук, зафіксовано як мінімум одну посилену ротну тактичну групу російських військ з бронетехнікою (до 15 одиниць), а також 2 артилерійські підрозділи. Також на даній ділянці зафіксовано близько 10 мінометних розрахунків бойовиків.

Як повідомлялося раніше, під Донецьком і Авдіївкою російські найманці і бойовики відступили через втрати.