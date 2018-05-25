Кремль має відповісти за знищення літака МН17 – глава МЗС Британії

Борис Джонсон вважає, що катастрофа МН17 - це "кричущий приклад зневажливого ставлення Кремля до життя невинних людей".

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія повинна відповісти за катастрофу пасажирського літака рейсу МН17.

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Як передає Reuters, про це він сказав після оприлюднення доповіді про знищення пасажирського літака над Донбасом в 2014 році, в якій зазначено, що задіяна ракета належала підрозділу російської армії.

«Кремль вважає, що він може діяти безкарно. Російський уряд має тепер відповісти за свої дії, пов'язані з катастрофою MH17», – сказав Джонсон.

«Це кричущий приклад зневажливого ставлення Кремля до життя невинних людей», - додав він.

В авіакатастрофі загинули десять британців, нагадує агентство.