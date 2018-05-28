Іво Бобул розповів про своє знайомство з Януковичем: «він був дуже хорошою людиною» (відео)

Музикант підкреслив, що не може судити екс-президента за його дії, оскільки таке право є тільки у «Всевишнього».

Народний артист України Іво Бобул, який оголосив про готовність балотуватися в президенти, заявив, що колишній глава української держави Віктор Янукович був "хорошою людиною", але йому не слід було тікати з України в 2014 році.

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Відповідну заяву співак зробив в ефірі програми "Бацман" на телеканалі "112 Україна".

"Просто в свій час я підтримав Януковича, тому що знав його особисто, знав його родину. Він був дуже хорошою людиною. Повірте мені. Коли він ще не був навіть прем'єром. Я мав честь зіграти на весіллі його молодшого сина, я з ним познайомився там, досить нормальна людина, господар. Бачив, що він хазяйновитий", – розповів він.

Бобул визнав, що Янукович робив помилки, проте звинувачувати в них слід не лише екс-президента, але і його оточення.

"По-перше, свита робить короля. Іноді треба подумати, хто його оточував. Іноді ми все валимо на одного. А навколо - що?" – зазначив він.

Музикант також додав, що не може судити екс-президента за його дії, оскільки таке право є тільки у «Всевишнього».

"Я думаю, що йому треба було залишитися. Незважаючи ні на що. Як би не склалося, він повинен був залишитися тут, довести все до кінця. Може, якби він залишився, всього іншого і не було б. Було б щось інше, але такого не було б", - уклав Бобул.

Раніше народний атрист України Іво Бобул розповів про те, що планує зробити у разі перемоги на президентських виборах.