При обшуку в сейфі колишнього голови департаменту закупівель Міноборони вилучено $420 тисяч

В ході обшуку виявлено та вилучено $420 тис., повідомляють у прес-службі Генеральної прокуратури.

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Нагадаємо, 21 листопада цього року слідчим суддею Печерського суду Києва за клопотанням прокурора головної військової прокуратури колишньому директору департаменту Міноборони обрано запобіжний захід - утримання під вартою, з одночасним визначенням застави в розмірі майже 16 млн грн. Заарештований перебуває в слідчому ізоляторі Києва.

Колишньому директору департаменту Міноборони висунуті підозри по ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("замах на злочин"; "зловживання владою або службовим становищем"). Розслідування триває.