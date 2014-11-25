Україна не визнає договір Росії і Абхазії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс сьогодні на брифінгу в Києві.

“Україна засуджує і не визнає цього документу. Цей крок є черговим свідченням ігнорування Росією міжнародного права, а також свідомої провокації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в чорноморському регіоні, і становить загрозу для миру та безпеки на всьому європейському просторі”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що Україна, яка сьогодні потерпає від агресивних дій Росії, підтверджує свою цілковиту підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і закликає демократичний світ вжити кроки, щоб не допустити подальшого руйнування Російською Федерацією системи міжнародної безпеки.

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Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін і глава Абхазії Рауль Хаджимба 24 листопада підписали договір про союзництво і стратегічне партнерство.

Першими пунктами в договорі значаться кроки, спрямовані на "формування спільного простору оборони і безпеки". Договір передбачає створення протягом року об'єднаного угруповання військ "для відбиття агресії".

Росія організує підготовку абхазьких військовослужбовців та оснастить армію "сучасними видами озброєння".

Крім того, передбачається передислокація сил і засобів з російсько-абхазького кордону на кордон між Абхазією і підконтрольною Тбілісі територією.

В НАТО і ЄС відмовилися визнати цей договір Росії і Абхазії.