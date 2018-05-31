США намагаються покласти край суперечці між Україною і Угорщиною до саміту НАТО у липні

Питання України були серед тем переговорів держсекретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто.

Низка зустрічей та заяви офіційних джерел Вашингтона, Будапешта і Києва засвідчують, що США активно намагаються покласти край протистоянню між Угорщиною та Україною, яке виникло через розбіжності у поглядах на права українських угорців.

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Ключовою фразою у повідомленнях є твердження, що сторони хочуть знайти розв’язання проблем до проведення саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня, передає Голос Америки.

Державний департамент США повідомив, що питання України були серед тем переговорів у Вашингтоні державного секретаря Майка Помпео з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто цього тижня. Помпео і Сіярто говорили про необхідність допомогти Україні.

“Секретар також наголосив на нагальній потребі допомогти Україні з огляду на російську агресію, включно з важливістю сприяння і підтримки взаємодії України з НАТО і потребі протидіяти негативному російському впливу у центральній Європі”, - сказано в офіційному звіті про зустріч від імені речниці Держдепартаменту Гедер Науерт.

Тижнем раніше угорське Міністерство закордонних справ повідомило, що тема протистояння Будапешта з Києвом також була провідною у розмовах Весса Мітчелла, помічника американського державного секретаря, який відвідував Угорщину 23 травня.

Посольство США в Будапешті повідомило, що Мітчелл серед іншого говорив з міністром закордонних справ Сіярто та міністром оборони Бенко про “важливість об’єднаної підтримки НАТО для України, як жертви російської агресії”.

Угорська сторона повідомила про ці ж переговори, але з іншим наголосом, не згадавши про агресію Росії, і заявивши, що “Угорщина вдячна США за допомогу у розв’язанні українського конфлікту”.

Нагадаємо, Угорщина упродовж кількох місяців використовувала свої права члена НАТО і ЄС для блокування співпраці України з цими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, Будапешт невдоволений новим українським законом про освіту, що вимагає збільшення навчання українською мовою у державних школах, включно зі школами у районах проживання національних меншин. Угорщина раніше відмовлялася від переговорів з Україною з цього питання.